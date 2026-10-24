Днес (събота) е ден за размисъл преди президентските избори в България, насрочени за 25 октомври (неделя). Предизборната кампания приключи в полунощ на 23 срещу 24 октомври.

Денят за размисъл е част от изборния процес, през който гражданите могат да обмислят избора си преди гласуването. Законодателството забранява предизборната агитация в този период.

Утре (25 октомври) избирателите ще могат да упражнят правото си на глас и ще могат да изберат президент и вицепрезидент на България.

Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., като при необходимост може да бъде удължен до 21:00 ч.

След приключването на гласуването предстои преброяване на бюлетините и обработване на резултатите от Централната избирателна комисия. Ако нито една кандидатпрезидентска двойка не получи необходимата подкрепа за победа на първия тур, ще се проведе втори тур между двете двойки с най-много гласове следващата неделя.

Дарик