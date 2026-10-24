Регионалният министър Иван Шишков заяви, че има сериозни пропуски в охраната на председателя на Народното събрание, и защити Михаела Доцова след инцидента с гард на НСО и журналистката Соня Колтуклиева. В ефира на bTV той определи случилото се като провокация и заяви, че според него Доцова няма вина.

Шишков посочи, че коментар не се търси по този начин. По думите му не е нормално външен човек да отваря вратата на автомобила на охранявано лице, а Доцова е била видимо притеснена от случилото се.

Министърът обаче призна, че не познава протокола при подобен инцидент и не знае дали автомобилът е трябвало да потегли, или е следвало да бъде оказана помощ.

Попитан за арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе от ДПС, Шишков заяви, че няма информация за случаите. Той допълни, че още при появата си като политическа сила са заявили, че няма да проявяват търпимост към корупцията.

"Прокуратурата започна наистина да работи. Започнахме да правим това, което всичките с декларациите си правиха, политически сили започнаха да протестират", заяви Шишков.

Според него настойчивостта и предоставянето на категорични факти водят до действия от страна на прокуратурата.

Министърът коментира и отношенията между политическите сили, като даде пример с автомагистрала "Струма"

"Сглобката в България се подготвяше бавно и методично през последните 15 години. Пример за това е АМ Струма и правителството 2015 година не намери сили да направят проект, защото си сътрудничеха със зелените движения, с които по-късно влязоха в едно управление", заяви той.

По темата за лифтовете Шишков посочи, че обявените законодателни промени срещат съпротива от определена група хора. Според него управляващите трябва да работят в обществения интерес. Той заяви, че проблемът не е екологичен, и подчерта, че обича природата.

Шишков потвърди и предстоящото съкращаване на 400 души от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). По думите му промените ще засегнат основно служителите, ангажирани с контролните автомобили, които стоят под рамките на толсистемата.

Министърът обясни, че наличната дигитална свързаност позволява нарушителите да бъдат санкционирани и без този начин на работа. Според него сегашната организация е неефективна, а щатът е прекомерно раздут.

Шишков уточни, че няма нищо против служителите и че необходимост от подобни автомобили има, но настоя за промяна в организацията.

"Ще направим разумни съкращения, ще съкращаваме администрация там, където няма да се повлияе на начина на работата. Правят се минимални съкращения", заяви министърът.

По отношение на тунел "Топли дол" Шишков заяви, че проблемът е "една бомба", оставена на настоящото управление. Според него още през 2024 г. е трябвало да бъде възложен и извършен ремонт на пътя в участъка с проблемната подпорна стена.

"Да ремонтираш един тунел е отговорност", подчерта министърът.

Движението ще бъде пуснато след коледните празници, съобщи той. Шишков допълни, че ще бъде направен разчет на необходимите средства и те ще бъдат осигурени, защото друг избор няма. По думите му ремонтите винаги излизат по-скъпо, когато финансирането не е предоставено навреме.

Днес.бг