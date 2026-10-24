Убиха известния бизнесмен Слави Бинев. Той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", потвърдиха от ГДНП. В момента полицията разследва убийството. На мястото е пълно с криминалисти.

Сигналът е получен малко преди 10.30 ч., казаха от Спешна помощ. Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

Властите са задържали трима души с оръжие на магистрала "Хемус".

Слави Бинев е известен бизнесмен от прехода гравитиращ около мутренските групировки.

Славчо (Слави) Пенчев Бинев, е роден на 10 декември 1965 г. в София, и бе български спортист, предприемач и политик

Спортната му кариера е изцяло свързана с таекуондото, където постига значителни успехи, включително титлата абсолютен европейски шампион от първенството в Целие, Словения, през 1992 г. След като приключва активната си състезателна дейност, Бинев се утвърждава като международен съдия, треньор и спортен ръководител. Заема ключови позиции, сред които председател на Българската федерация по олимпийско таекуондо и вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз. Успоредно със спорта, през 90-те години на XX век и началото на новия век той развива мащабен бизнес в сферата на сигурността, строителството и развлекателната индустрия, като управлява някои от най-популярните нощни заведения в столицата.

Политическата му дейност стартира официално през 2007 г., когато е избран за евродепутат от листата на партия "Атака", а през 2009 г. печели втори мандат в Европейския парламент. По време на престоя си в Брюксел той работи основно по въпроси, свързани с икономиката и спорта. След разрив с ръководството на "Атака", Бинев основава собствен политически проект, а по-късно се присъединява към коалицията "Патриотичен фронт" През 2014 г. е избран за народен представител в 43-тото Народно събрание на Република България. Първоначално е назначен за председател на парламентарната Комисия по култура и медии, но след недоволство и протести в културните среди подава оставка. Впоследствие той оглавява Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, където прилага натрупания си експертен опит от спортната сфера

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