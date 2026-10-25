Кандидатът за президент, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров изпреварва настоящия държавен глава Илияна Йотова с 0,8 процента и повежда в надпреварата за "Дондуков 2". Това показват данните на агенция "Маркет Линкс" при 100% обработени протоколи от паралелното преброяване.

За Гюров са гласували 33,5 процента от избирателите, а за Йотова - 32,7 на сто.

На трето място се нарежда Костадин Костадинов с 12,4%, следван от Радостин Василев с 4,2% и Ивелин Михайлов с 3,4%.

Шести по подкрепа е Иван Христанов, който получава 2,8 процент от гласовете.

Избирателната активност е едва 22,1%, сочат данните на социологическата агенция.

Дир.бг