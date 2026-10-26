Ефективната международна логистика е определяща за успеха на всеки онлайн бизнес, който продава и доставя зад граница. Тя включва организация, проследяване, технологични решения и надеждна мрежа от международни куриери .

Direx е съвременна логистична платформа, създадена за онлайн търговци, които искат да достигат до клиенти по целия свят. Професионалната договореност с Direx гарантира успешни доставки до над 200 държави. Допълнително предимство е управлението на всички доставки от единна платформа, независимо от дестинацията и куриера, ангажиран във всяка отделна страна.

Качествената международна логистика е съществена за клиентската удовлетвореност и повторните покупки

Разширяването на онлайн продажбите извън България поставя логистиката в центъра на клиентското преживяване. Direx предоставя достъп до надеждни международни куриерски услуги и изпитани партньори, чрез които онлайн търговците имат възможност да изпращат пратки до широк кръг дестинации.

Платформата на Direx обединява различни логистични решения в една система, а възможността за централизирано управление на процесите е значително удобство.

Това е особено практично решение за онлайн магазини, които обработват редовни международни поръчки и се нуждаят от единен подход за управление на доставките.

Подходящо обслужване според типа международна пратка

Услугите на Direx са разработени специално в отговор на специфичните eCommerce нужди. Всеки партньор на утвърдената платформа за международна логистика може да избира най-подходящото обслужване за своите пратки съобразно техните параметри и специфики, и очакванията на клиентите. Това прави процеса изключително ефективен и спестява средства и трудности.

Direx предлага разнообразни услуги, насочени към различни изисквания на бизнеса.

DX Parcel например, позволява изпращане на пратки с тегло до 20 кг до над 200 държави. Услугата включва пълно проследяване от изпращането до доставката, както и проследяване през платформата на Direx и в сайта на съответния куриерски партньор.

За пратки, при които скоростта на доставка е основен приоритет, Direx предлага DX Express – експресна международна услуга за пратки до 15 кг, обслужвани от трите най-утвърдени международни куриери - DHL, FedEx и UPS.

DX Global е логистично решение за международни пратки до 5 кг, насочено към по-отдалечени пазари като САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Израел. Услугата включва проследяване в платформата на Direx и при локалния партньор по доставка, както и възможности, подходящи за активни eCommerce търговци, които изпращат до разнообразни дестинации по целия свят.

Проследяване и контрол на доставките - ключови за ефективната международна логистика

При професионална договореност с Direx и избор на съответната проследима услуга, информацията за движението на пратката е достъпна по всяко време, както за изпращачи, така и за получатели. Възможно е също регулярно изпращане на известия по имейл или SMS, без допълнително таксуване.

Лесната за използване опция за проследяване на пратки в платформата на Direx повишава значително ефективността на доставките и носи сигурност на всички, ангажирани в процеса. Когато разполагат с нужната информация, изпращачи и получатели са спокойни, че пратката им е в безопасност и транспортирането ѝ върви по план. Особено полезно е за получателите да знаят кога ще им бъде доставена поръчката, за да планират ефикасно времето и наличностите си до нейното пристигане.

Международна логистика, управлявана от една платформа

Direx централизира основните операции, свързани с международните доставки. За бизнеса е изключително удобство задграничната логистика да бъде организирана чрез единна платформа, вместо всяка доставка да се управлява по отделен начин, което несъмнено изисква повече време и ресурси.

Direx предлага и интеграции с популярни платформи и системи за електронна търговия, включително Amazon, eBay, Etsy, Shopify, WooCommerce, PrestaShop, OpenCart и Magento.

Изчисляване на цената според конкретната пратка

Цената на международната доставка зависи от конкретните параметри на пратката и избраната услуга. В платформата на Direx е включен специален калкулатор, в който след въвеждане на държавата на доставка, теглото и размерите, както и необходимите допълнителни услуги като например застраховка, системата изчислява цената според конкретните данни и избраното логистично решение.

Това позволява на търговците да получат стойност за доставка, преди да организират изпращането, като по този начин вземат информирано решение и управляват ефективно бюджета си за международна логистика.

Direx – международна логистика за растящ eCommerce бизнес

Когато един онлайн магазин започне да продава извън границите на България, добрата организация на доставките става част от цялостното управление на бизнеса. Direx съчетава надеждни международни куриерски партньори, работеща технологична платформа, автоматизация и проследяване, за да предостави цялостни логистични решения.

С възможност за доставки до над 200 държави и различни услуги според теглото, дестинацията и изискванията към пратката, Direx предоставя на бизнеса начин да управлява своята международна логистика удобно от една платформа.

За онлайн търговците, които планират да разширят продажбите си зад граница, Direx предлага професионална технологична основа за управление на доставките – с проследяване, интеграции и достъп до изпитани решения за международна логистика.

С услугите си, съобразени с нуждите на бизнеса и изискванията на неговите клиенти, Direx превръща доставката до над 200 страни по света в напълно управляем процес – от създаването на пратката през проследяване на доставката до достигането до крайния клиент - навреме, сигурно и професионално.

Direx.bg