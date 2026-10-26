"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете". Това заяви премиерът Румен Радев в първия си коментар след първия тур на президентските избори, след който подкрепената от ПБ Илияна Йотова изпреварва с много по-малко от очакваното съперника си на предстоящия балотаж Андрей Гюров, подпрепен от ПП-ДБ.

Министър-председателят говори пред журналисти преди да вземе участие в Софийския икономически форум днес. Той очаква от "всеки здравомислещ човек" да разбере, че "трябва да мине през урните, защото за сглобкаджиите това е битка на живот и смърт - да защитят и да прикрият корупцията и заграбеното".

Румен Радев каза още, че няма никакво място за самоуспокоение, всички избори са важни и призова: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието! Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни и достойни ръце".

"Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата при наистина безпрецедентно ниска избирателна активност. Поздравявам я най-вече за това, че запази достойнство и не се вписа в негативната кампания срещу нея. Тези избори са много тревожен сигнал за цялото ни общество", заяви Радев.

Според него слабият интерес към вота е пряко следствие от действията на предишното парламентарно мнозинство.

"ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува. Други повярваха на социологията, че победата е предрешена, и просто не се включиха. От едната страна имаше мобилизация до краен предел, а от другата страна имаше самоуспокоение", посочи министър-председателят.

Той отправи и персонално обвинение към Андрей Гюров.

"Самият Гюров се хвърли на амбразурата да брани Пеевски при арестите на компрометираните кметове и дори обяви действията на органите за възродителен процес. Това е абсолютна публична изява в защита на Пеевски. Самият Гюров разписа без мандат и военното споразумение с Украйна, а днес отново търси реванш", подчерта Радев.

Премиерът обобщи залога на предстоящия балотаж с призив за масово участие пред урните на 1 ноември.

"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Всички избори са важни и няма никакво място за самоуспокоение. Нека в неделя да пратим сглобката в небитието и да подкрепим Йотова, за да бъде България в сигурни и достойни ръце", заяви държавникът.

В отговор на въпрос за представянето на управляващите Радев отрече да разполага със своя партийна структура.

"Нямам партия и призовавам да не се бъркат президентски избори с парламентарни. Самоуспокоението ще изчезне на втория тур и в неделя ще видим по-голяма избирателна активност. На тези избори залогът е пределно ясен за всички ни", каза още Румен Радев пред журналистите.

Втората седмица от кампанията започва при засилена политическа конфронтация преди неделния балотаж.

Дир.бг