Инициативният комитет (ИК), издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, сезира ЦИК и поиска спешно произнасяне за нарушенията на Изборния кодекс от премиера Румен Радев, съобщиха от пресцентъра на кандидатите за президент и вицепрезидент Гюров и Кандев

Чрез официален сигнал ИК отправя шест конкретни искания към ЦИК и настоява комисията да се произнесе в 24-часовия законов срок заради наближаващия ден за размисъл

Министерският съвет на Република България е превърнат в пресцентър на Илияна Йотова. В свое изявление на 26 октомври министър-председателят Румен Радев отправи пряк призив: „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“, както и обвинения срещу Андрей Гюров. Същото съдържание впоследствие е разпространено по три официални канала на Министерския съвет - чрез Правителствената информационна служба, официалната интернет страница „gov.bg“ и официалната Facebook страница на институцията.

Налице са две отделни нарушения на Изборния кодекс - предизборна агитация чрез държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания в нарушение на чл. 168, ал. 3 ИК. Това е недопустима злоупотреба с публичен ресурс: държавни канали, държавни служители и бюджетни пари в услуга на един кандидат. Изборният кодекс забранява както агитацията в държавни институции, така и безплатното използване на публичен административен ресурс. Държавата не е предизборен щаб.

Инициативният комитет отправя шест искания към ЦИК: да установи посочените нарушения; да разпореди незабавно премахване на публикациите и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали; да документира съдържанието им; да установи кои длъжностни лица са ги изготвили, одобрили и публикували и по чие разпореждане; да предприеме действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и установените отговорни длъжностни лица; както и да изпрати материалите на Сметната палата за преценка по компетентност.

„Сезираме ЦИК: публикациите да бъдат свалени незабавно, а отговорните - наказани“, заяви Гюров.

Пресцентър "Гюров-Кандев"