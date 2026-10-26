Докато стои по улиците на Белград, на фона на възторжените клаксони на преминаващите автомобили и празнуващи хора, които се поздравяват с "дай пет“ с полицаите - 24-годишната Сара посочва околните улици, за да илюстрира колко много са се променили нещата за студентското движение в Сърбия.

Малко по-рано дългогодишният лидер на страната Александър Вучич призна поражението си пред студентското движение, което доведе до съдбоносен политически обрат в балканската държава.

Това бе сюрреалистичен обрат на събитията за стотиците хиляди хора, които в продължение на близо две години протестираха мирно срещу една власт, ставаща все по-авторитарна. "Много е странно, че точно на тези улици, където полицията ни биеше – улиците, по които безброй пъти отстъпвахме пред жандармерията - сега стоим като победители“, казва Сара, цитирана от The Guardian.

Осъзнаването на случилото се накара хората да изпълнят улиците из цяла Сърбия, за да отбележат този невероятен развой на събитията. В Нови Сад – където през ноември 2024 г. започнаха протестите след смъртоносното срутване на покрива на железопътната гара - хиляди се събраха, за да празнуват. Това стана, след като Вучич призна, позовавайки се на предварителни резултати, че движението "Студентска листа“ вероятно е спечелило между 135 и 140 места в 250-местния парламент, докато неговата дясна партия СНС (SNS) има 105.

В Белград десетки хиляди хора изпълниха основните булеварди, скандирайки еуфорично, развявайки знамена и палейки сигнални факли, на фона на непрестанния звук от автомобилни клаксони. "Боже мой, не знам как да го обясня“, казва 35-годишната Тамара. "Толкова съм щастлива и развълнувана.“

Според нея резултатите от неделя поставят Сърбия на път към "свобода и надежда за по-добро утре“. Тя обаче не си прави илюзии, че това ще стане лесно.

"Зная, че ни предстои труден период, напълно наясно съм. Но въпреки това, усещането е за огромно облекчение, което ни дава енергия да продължим напред", казва Тамара.

Авторитаризъм и корупция

Огромната задача да се обърне процесът на плъзгане на страната към авторитаризъм и дълбоко вкоренена корупция сега се пада на листата от 250 кандидати, сред които има над 160 души с докторска степен, както и известен брой земеделци, спортисти и други.

Допълнително предизвикателство представлява фактът, че в политическата платформа на студентите някои от най-спорните въпроси в страната са оставени на заден план: въпросът за бъдещо членство в ЕС е прехвърлен към референдум, а Косово е представено като неразделна част от Сърбия.

В неделя обаче мнозина бяха просто възхитени, че могат да отпразнуват края на едно управление, станало известно с това, че редовно отправя заплахи към критиците си и постепенно ограничава свободата на медиите.

"Народът победи! Народът победи един диктатор! Народът ще води Сърбия!“, заяви Небойша Чосич пред Ройтерс, докато хората на улицата се хващаха за ръце, за да изиграят традиционното сръбско хоро "Коло“.

Множеството бързо се насочи и към централния парк в Белград, където привърженици на Вучич бяха разположили лагер в продължение на повече от година; хората с радост започнаха да събарят оградите и палатките, които препречваха достъпа до парка.

52-годишният Душко Суваяц посочва по-широкото значение на събитията, тъй като тези избори поставят началото на 10 ключови дни за гласуване по целия свят, през които авторитарните десни сили се изправят срещу продемократичните. "Това е символ за Европа и за света“, казва той. "Това е доказателство как свободата може да победи злото.“

Днес.бг