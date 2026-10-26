Дете на 10 години е починало в “Пирогов”. Момчето е транспортирано с линейка от Етрополе до София, след като паднало от стълба на селскостопанска машина, съобщава БНТ.

Инцидентът е от 24 октомври. Според родителите на загиналото дете в момента на пристигането си в “Пирогов”, то е било в съзнание. Те твърдят, че медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, за да бъде прието.

Детето е било прегледано, а по-късно е отведено в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че то е починало.

От Софийската градска прокуратура съобщиха за БНТ, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите.

Разследването е за причиняване на смърт на дете на 24 октомври в УМБАЛ “Пирогов“ вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Днес.бг