Васил Божков осъди прокуратурата заради изказвания на бившия главен прокурор Иван Гешев и на говорителката му Сийка Милева, с които са го дискредитирали публично и е била нарушена презумпцията за невиновност.

Това става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС), който приема, че с изявите на Гешев и Милева е нарушено правото на Европейския съюз.

Миналата година Божков заведе дело срещу прокуратурата за 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, но СГС му присъжда обезщетение от само 3000 евро. В случая обаче Божков не търси обезщетение за вреди от незаконно обвинение след влязла в сила оправдателна присъда, а единствено за нарушената презумпция за невиновност от публични изказвания.

В исковата си молба той посочва, че е крупен бизнесмен, инвеститор и колекционер на тракийското и гръко-римско изкуство. Божков описва как още в края на 2019 г. срещу него е започнало разследване за това, че е изнудвал съдружници да му прехвърлят фирмата си за залагания, както и за укриване на данъци. Тогава започват и множеството интервюта и изказвания на тогавашния главен прокурор Иван Гешев и говорителката му Сийка Милева, съобщи Лекс.бг.

Според Божков прокуратурата е имала и скрита цел с тези медийни изяви и тя е била да съдейства за публичното му дискредитиране, за унищожаването на хазартния му бизнес и отнемането на колекцията на фондация „Тракия“, която е била свързана с него.

След това той изброява всичките му повдигнати обвинения, които след това са коментирани от прокуратурата. Първо е обвинен, че е ръководил престъпна група, принуждавал е хора да му прехвърлят фирмените си дялове, без да им плаща, като ги е заплашвал с убийства. Склонявал е длъжностно лице да нарушава служебните си задължения и предлагал подкупи, както и че държал близо 560 млн. лева, за които знаел, че са от престъпна дейност. По-късно е обвинен и за държане и отчуждаване на 1000 нерегистрирани археологически ценности. В края на 2020 г. пък е обвинен за убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и два опита за покушения над Алексей Петров. Последното му обвинение е от 2021 г. и е, че е ръководил престъпна група, която искала да събори властта в България, както и за участие в опит за преврат или бунт в държавата.

Публичните изказвания срещу Божков

„Това, което се случва, е това, което се случва, когато прокуратурата реши да ангажира наказателната отговорност на лица, които вие медиите наричате криминални авторитети или олигарси от криминалния преход. Случва се нещо обикновено. Когато ангажираме тяхната наказателна отговорност за крадене през тези 30 години, крадене от българския народ, в резултат на което той живее бедно и в мизерия – всичко е нормално“, се казва в една от цитираните по делото изяви на Иван Гешев пред медиите.

Сийка Милева пък коментира друго престъпление, за което Божков е обвинен, така: „Липсва огромна сума от над половин милиард лева, която сума представлява коледната надбавка за всеки пенсионер за 10 години. Прокуратурата е наясно срещу кого се изправя“.

Гешев продължава същата линия в друга медийна изява: „Липсват половин милиард лева! Това си е достатъчно основание за страх – то си е страшно, в интерес на истината, да имаш да връщаш половин милиард лева на държавата“ .

Относно колекцията на Божков от ценности, бившият главен прокурор е цитиран отново: „Тези съкровища, да ги наречем по този начин, са откраднати и изкопани от българската земя. Имаме данни, че те са закупени – немалка част от тях – от иманяри, изнесени са нелегално в страната, „изпрани“ са през аукциони, за да попаднат в тази колекция“.

Докато анонсира обвиненията, които Божков ще получи за участие в протестите срещу правителството през 2020 г. и подготвян опит за бунт, Милева заявява:

„Българската общественост има правото да знае как обвиняемият Васил Божков и подсъдимият Цветан Василев си партнират с „честни“ политици и „свободни“ журналисти. Вярвам, че след като разбере истината, всеки български гражданин ще направи своя информиран избор и ще избере на коя страна да застане – на страната на извършителите на престъпления или на страната на закона! Изборът, пред който е изправено цялото българско общество, в това число и прокуратурата, е да възродим държавата, осигурявайки върховенството на закона или да се поддадем на натиск и да позволим грабежът да продължи.“

През 2023 г. и 2024 г. прокуратурата прекрати разследванията за подготвяния преврат и за това, че Божков е ръководил престъпна група, която е замесена в убийства, изнасилвания и принуда, но отделните обвинения към него останаха.

Скрита цел и паралел с Баневи

В решението си съдия Евгени Георгиев приема, че прокурорите са нарушили правото на ЕС с изказванията си за Божков. Съдът подчертава употребените от Гешев изрази „криминален авторитет“ и „олигарх, който е крадял през последните 30 години“, въпреки че няма влязла в сила присъда срещу Божков.

В решението си СГС припомня, че преди пет години Николай и Евгения Баневи осъдиха (виж тук) държавата в Страсбург за няколко нарушения, включително и за нарушаване на презумпцията за невиновност, отново заради изказвания на Гешев, който тогава беше ръководител на Специализираната прокуратурата. Съдия Георгиев посочва, че думите, които Гешев е използвал след това срещу Божков, са сходни на езика му срещу Баневи.

„Използваните думи от главния прокурор Иван Гешев не са били нито сдържани, нито дискретни, нито внимателно подбрани. Още по-съществено, главният прокурор Иван Гешев публично е използвал такива думи по отношение на Божков не еднократно, а три пъти в изявления от различни дати. Ето защо съдът приема, че главният прокурор Иван Гешев не е положил дължимата грижа, за да не наруши правото на ЕС“, пише съдът.

В решението си съдия Георгиев отбелязва, че по същото време, когато главният прокурор е правел тези изявления, вече са били постановени поне шест решения на Европейския съд за правата на човка за нарушена презумпция за невиновност в България, които е трябвало да са му известни „и той е следвало да бъде не само дискретен и сдържан, но и внимателен в подбора на конкретните думи, които е използвал“.

Относно нарушенията от страна на Сийка Милева, съдът пише, че с използваните изрази тя е внушавала, че Божков не само е ограбил държавата и гражданите, но е финансирал и участвал в заговор за държавен преврат.

„Съдът приема, че с изявлението си от 14.07.2020 г. по отношение на наказателно производство спрямо Божков говорителят на главния прокурор Сийка Милева умишлено е нарушила правото на ЕС. Съдът приема това, защото приема, че прокурор Сийка Милева е действала със скрита цел, а именно – публично да дискредитира Васил Божков“, пише съдът и допълва, че водеща цел на Милева не е била информираността на обществото, а тази публична дискредитация. След като съдът приема, че тя е действала с такава скрита цел, стига до извод, че умишлено е нарушила презумпцията за невиновност спрямо Божков.

За да прецени, че справедливото обезщетение за Божков е 3000 евро, СГС отново се позовава на решението по делото на Баневи срещу България, в което съдът в Страсбург присъжда 7800 евро на Николай Банев и 6000 евро на Евгения Банева, но за няколко нарушения на Европейската конвенция за правата на човека, докато при Божков е само едно.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Днес.бг