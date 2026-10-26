През нощта студен въздух ще обхване страната. Над повечето райони ще бъде облачно. На места в южните централни части от страната ще превалява дъжд, а валежите в Източна България ще бъдат на много места и продължителни. Над Западна България облачността ще се разкъса и намалее и през втората половина на нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 3°.

Утре облачно ще се задържи над източната половина от страната, където ще вали дъжд, а в североизточните райони и ще прегърми. По-късно през деня ще се заоблачи и над северозападните райони. В следобедните часове дъжд ще вали на много места в Северна България, а в югоизточните райони валежите ще спрат. Над Югозападна България облачността ще е разкъсана и ще има слънчеви часове. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източните райони и временно силен. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, за София - около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.