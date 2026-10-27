Граждани нахлуха в сградата на сръбската частна телевизия "Информер", която заема проправителствени позиции.
Те прекъснаха предаването, след което главният редактор Драган Й. Вучичевич и някои служители напуснаха студиото.
След като Вучичевич бе изведен пред сградата, поискано бе той да се извини на гражданите заради отправени обиди и обвинения към участниците в масовите антиправителствени протести, продължили почти две години.
Той отрече да е наричал с обидни квалификации протестиращите.
Полицията се намеси, а гражданите започнаха да скандират "Арестувайте, Драган!", предаде БТА.
По-рано днес гражданите бяха предварително поканени от Диана Хърка, майка на един от 16-те загинали в Нови Сад преди 2 години след срутването на козирката на железопътната гара, да се съберат пред сградата на телевизия "Информер" и прекараха известно време пред входа ѝ.
Именно Хърка беше сред протестиращите повече от година срещу управлението на Вучич, включително предприе и гладна стачка и разположи палатка в центъра на Белград като своя начин на протест.
Още по време на излъчваното на живо предаване "Колегиум" Вучичевич се обади на полицията и на бърза помощ, като поиска да бъде изпратен автомобил за евакуация на служителите.
Той потърси също така по телефона и Илия Сърданович, водач на "Студентската листа", която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври и поиска от него да призове събралите се пред сградата на телевизията да се разотидат.
Бившият сръбски президент Александър Вучич осъди нахлуването в частната телевизия и благодари на полицията, че се е намесила бързо и е предотвратила саморазправа с Вучичевич.
Само преди два дни на парламентарни избори в неделя партията на Вучич беше свалена от власт от студентското движение след 14 години управление.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Ужас. Само ден след изборите показват лицето на така наречената демокрация. Все едно виждам и чувам жълтопаветните петроханци
Анонимен
Явно си проспал последните две години.