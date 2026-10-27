Граждани нахлуха в сградата на сръбската частна телевизия "Информер", която заема проправителствени позиции.

Те прекъснаха предаването, след което главният редактор Драган Й. Вучичевич и някои служители напуснаха студиото.

След като Вучичевич бе изведен пред сградата, поискано бе той да се извини на гражданите заради отправени обиди и обвинения към участниците в масовите антиправителствени протести, продължили почти две години.

Той отрече да е наричал с обидни квалификации протестиращите.

Полицията се намеси, а гражданите започнаха да скандират "Арестувайте, Драган!", предаде БТА.

По-рано днес гражданите бяха предварително поканени от Диана Хърка, майка на един от 16-те загинали в Нови Сад преди 2 години след срутването на козирката на железопътната гара, да се съберат пред сградата на телевизия "Информер" и прекараха известно време пред входа ѝ.

Именно Хърка беше сред протестиращите повече от година срещу управлението на Вучич, включително предприе и гладна стачка и разположи палатка в центъра на Белград като своя начин на протест.

Още по време на излъчваното на живо предаване "Колегиум" Вучичевич се обади на полицията и на бърза помощ, като поиска да бъде изпратен автомобил за евакуация на служителите.

Той потърси също така по телефона и Илия Сърданович, водач на "Студентската листа", която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври и поиска от него да призове събралите се пред сградата на телевизията да се разотидат.

Бившият сръбски президент Александър Вучич осъди нахлуването в частната телевизия и благодари на полицията, че се е намесила бързо и е предотвратила саморазправа с Вучичевич.

Само преди два дни на парламентарни избори в неделя партията на Вучич беше свалена от власт от студентското движение след 14 години управление.

Дир.бг