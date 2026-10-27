Илияна Йотова и Андрей Гюров застават един срещу друг в предизборен дебат.
Битката ще бъде на терена на обществената телевизия. От БНТ, както и от щабовете на двете двойки кандидати засега не съобщават никакви подробности. Но Дебатът, който ще бъде излъчен на живо, е планиран за 21 ч. в четвъртък - два дни преди балотажа, пише "24 часа".
През цялата кампания Йотова и Гюров избягваха засичане в каквито и да са медийни формати
В изборния ден действащият държавен глава обясни, че досега е търсила диалог с избирателите, но преди балотажа би се явила на дебат с основния си опонент. По-късно вечерта опонентът ѝ я призова да застанат в един открит, честен и цивилизован дебат.
“Да изкажем своите позиции, нашите виждания за това как ще използваме правомощията си и как ще действаме, когато България е изправена пред труден избор. Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече на тези, които останаха вкъщи и ще решат дали да гласуват и кого да подкрепят”, каза Гюров.
Запознати обаче разкриха, че дебатът е бил договорен още миналата седмица. Ясен бил и журналистът, който ще задава въпросите - водещата на “Референдум” Добрина Чешмеджиева
Предстои доуточняване на регламента, както и дали в него ще се включат и кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев.
Вълчев в кампанията неведнъж призоваваше Кандев, направи го дори лично, когато двамата се засякоха по време на предизборните си обиколки. Вълчев го попита защо не е отишъл в “Референдум”, а бившият главен секретар на МВР само му стисна силно ръката с думите “Оооо, Кириле, здраво дръж” и отклони темата с обяснението, че първо трябва да минат президентите, после вицетата.
В изборната нощ пък Вълчев се обърна към Кандев с “да бъде мъж” и да приеме дебат.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Добрина Чешмеджиева в правилният избор
Анонимен
Водещ трябва да е Колтуклиева.
Анонимен
27.10.2026 09:43 Дали ще успее обаче да се възтанови след тая"страшна"травма,травми,аз вече съм изпратил моята лепта от капачки!На нея и предстои и на 1-ви,"колежката"и,жената,майката,главнокомандващият,да я направи почетен будител за десетилетието поне,в оная с герба стая с шпалир от останалият все още генералитет!
Анонимен
Добрина е най-подходящия водещ. Интелигентна и начетена, говори спокойно и не търси скандали.
Анонимен
Добрина е добро ниво,но може да се огъне,виж на Клатикулиева няма как някой да се възпротиви,чинно и изчерпателно на точно зададените въпроси,иначе ще хвърчат глави,те и не останаха,но поне за случая ще се намери,пък ако трябва и Митрофанова международно може да го отнесе!