Четирима души загинаха, а един е ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи валията на провинцията Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници.

Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията.

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител.

Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали.

Торнадото е съборило и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията пред турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА. Под крана не са намерени загинали или ранени.

🚨 #TURKEY: A tornado tore apart two worker containers at a construction site in Antalya’s Kepez district, killing 4 workers and injuring 1. A tower crane was also toppled as severe weather battered the area. #ข่มขลังตอนที่8 #salı #GSvFB https://t.co/iXqU8Gbq7Z — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 27, 2026

Дир.бг