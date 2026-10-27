Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се оказа в центъра на сериозен скандал в Китай заради шега с бившия комунистически лидер Мао Дзъдун. Изказване на французина предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, а няколко големи китайски компании прекратиха рекламните си договори с него.

Причината е видеоклип от френското предаване в YouTube "The Bridge", който стана много популярен в интернет. В него Мбапе разказва за любимото си меме, на което лицето му е поставено върху изображение, наподобяващо това на Мао Дзъдун.

"Мемето, което ме разсмива най-много, е едно видео с някакъв човек, мисля, че е китайски диктатор. Използвам го постоянно с приятелите си", казва нападателят.

Въпреки че французинът не споменава Мао по име, думите му предизвикаха остра реакция в Китай, където бившият лидер продължава да бъде почитан като основател на Китайската народна република.

Скандалът достигна и до китайските власти. Говорител на външното министерство коментира, че думи и действия, които нараняват чувствата на китайския народ, неизбежно ще срещнат обществена съпротива.

Според местни медии държавната телевизия CCTV е спряла излъчването на мачове от испанската Ла Лига, а съдържание, свързано с френския нападател, е премахнато от информационните ѝ приложения.

В китайската социална мрежа "Weibo" темата бързо се превърна в една от най-обсъжданите. Част от потребителите обвиниха футболиста, че печели значителни средства от рекламни договори на местния пазар, докато същевременно отправя обидни според тях коментари за страната.

Прозвището "диктатор" не е ново за Мбапе. През последните години французинът често става обект на подобни шеги заради предполагаемото си влияние върху решенията в клубовете, за които играе, а и националния отбор. В интернет се разпространяват множество колажи, които го представят като различни авторитарни лидери. Диктатор Мбапе вече е култова фраза и вайръл шега.

След тази остра реакция, Мбапе бе принуден да коментира случилото се.Нападателят публикува официално изявление на три езика (китайски, френски и английски), в което се извини за думите си, засегнали китайската общност.

По време на Световното първенство през 2026 г. неговият съотборник във френския национален отбор Усман Дембеле също се включи в шегите, наричайки го "Мобуту", по името на бившия диктатор на Заир Мобуту Сесе Секо.

Самият Мбапе вече е коментирал подобни сравнения. В интервю за "France Football" през септември той призна, че разбира хумористичния им характер, но подчерта, че понякога шегите преминават границата.

"Има и една по-малко забавна страна, защото знаем какви щети са причинили подобни хора в историята. Да бъдеш сравняван с личности, които са убивали и са причинили страдание на милиони хора. Не мисля, че съм правил подобно нещо през живота си", заяви тогава нападателят.

След тази остра реакция, Мбапе бе принуден да коментира случилото се.Нападателят публикува официално изявление на три езика (китайски, френски и английски), в което се извини за думите си, засегнали китайската общност.

Ето какво сподели Мбапе:

"Коментарът ми беше неуместен и сега разбирам, че е засегнал много хора в Китай и сред китайската общност по света. Извинявам се на всички, които съм засегнал с думите си. Това в никакъв случай не беше намерението ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и искрено съжалявам."

Dir.bg