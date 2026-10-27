Автомобил се е врязал умишлено в малка група хора малко след полунощ в северногермански град Нойщад ам Рубенберге в провинция Долна Саксония близо до Хановер, съобщиха от местната полиция.

Четирима или петима души са получили наранявания, вариращи от леки до тежки, никой не е в критично състояние.

Патрул, който е бил наблизо и е извършвал рутинна проверка на движението, се е намесил. Полицаи са стреляли по колата по време на инцидента.

Заподозрените са избягали пеш, изоставяйки колата. Не е известно колко души са били.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

Първоначалното разследване показват, че замесените са се познавали.

Дир.бг