Апелативният съд във Варна потвърди определението на Шуменския окръжен съд за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на А. Мустафов, който на 15 октомври бе хванат с 20 грама кокаин и 21 грама чай за пушене.

40-годишният шуменец вече е осъждан за 3 престъпления от общ характер, в това число за държане на наркотици и за управление на МПС след употребата им, съобщиха от Апелативния съд.

Мустафов бе задържан в района на жилищна кооперация на ул. „Панайот Волов“ в Шумен докато продава дрога на други трима. По-сериозното количество бе намерено малко по-късно в жилище.

В съдебното заседание пред Апелативния съд адвокатът на задържания е оспорил наличието на обосновано предположение за съпричастността на доверителя му с мотива, че той не държи квартирата, в която са намерени веществата и няма достъп до нея.

Данните, събрани чрез процесуално-следствените действия, обаче недвусмислено показали, че именно в жилището, обитавано от обвиняемия, са открити наркотични вещества. Трима свидетели също потвърдили, че са купували забранени субстанции от обвиняемия.

Също така престъплението е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане, което според държавното обвинение показва, че наложените досега санкции не са подействали възпиращо и предупредително.

Съдебният акт не подлежи на обжалване, уточниха от съда във Варна.

ШУМ.БГ