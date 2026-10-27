Бразилският сенатор Флавио Болсонаро, който загуби изборите за президент срещу Лула да Силва, се оплака, че бразилската федерална полиция е поискала да ѝ предаде паспортите си. Това е станало след посещението му при намиращия се в затвора негов баща - бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс.

Сенаторът каза, че възнамерява да изпълни полицейското нареждане и че не планира на напусне страната след вота.

Флавио Болсонаро твърди, без да представя доказателства, че полицейското нареждане е основано на решение на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис. Съдът и полицията засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

"Беше ми наредено буквално на улицата да предам паспортите си и ми бе забранено да напускам страната", каза Болсонаро във видеобръщение в социалните мрежи, предаде БТА.

Той добави, че решението на Мораис е основано на изказване на по-малкия му брат Едуардо Болсонаро, който каза в подкаст миналата седмица, че Флавио Болсонаро трябва да напусне страната, ако изгуби изборите.

Победеният десен бразилски сенатор Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си и обяви, че ще иска анулирането им. В същото време Либералната партия, която беше зад неговата кандидатура, призна резултата от вота.

Баща му, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, беше близък съюзник на Тръмп по време на управлението си. Администрацията на американския президент приветства поредицата от изборни победи на десни политически сили в други латиноамерикански държави през последните месеци.

Този резултат обаче беше подложен на съмнение от Тръмп. Американският президент заяви пред журналисти, без да представи доказателства, че президентските избори в Бразилия, спечелени от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, изглеждат манипулирани, предаде Ройтерс.

"Не съм вземал страна, но изглежда, че това са поредните манипулирани избори", заяви Тръмп. "Изборните резултати трябва да бъдат неоспорими, а това, което видях, ми се стори много съмнително", добави той.

Дир.бг