Денят на народните будители - 1 ноември, ще бъде отбелязан в Шумен пред Народно читалище „Добри Войников-1856“, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Честването ще започне в 11:00 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Нанчо Попович на площад „Възраждане". В тържествения ритуал ще се включат представители на институции, образователни и културни организации, граждани и гости на Шумен.

Организатори са Община Шумен, НЧ „Добри Войников-1856“, НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ и факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.

От 12:30 часа жителите и гостите на града ще имат възможност да се отправят на своеобразно пътешествие във времето с тематичния маршрут „Дванадесет шуменски будители през Възраждането“.

Безплатната обиколка ще бъде водена от екскурзовода Русанка Цанева, която ще запознае участниците с интересни истории и любопитни подробности за личностите, превърнали Шумен в един от значимите просветни и културни центрове през Българското възраждане.

Началото на маршрута е пред Народно читалище „Добри Войников-1856“.

ШУМ.БГ