Товарният кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври, се приближава към български води.

Плавателният съд дрейфа и в момента се намира на около 5-6 мили северно от границата между румънската и българската изключителна икономическа зона и на приблизително 13 мили от бреговата линия, съобщи Maritime.bg.

По информация на специализирания портал българските власти следят отблизо движението на преобърнатия кораб и подготвят мерки за намеса при необходимост.

Синоптичните прогнози за края на седмицата предвиждат значително усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда към български води.

В неизвестност остават трима украински моряци от 13-членния екипаж на KHORYV.

Останалите бяха спасени от български моряци на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг, който достигнал първи на мястото на инцидента.

Dir.bg