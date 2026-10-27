Товарният кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври, се приближава към български води.
Плавателният съд дрейфа и в момента се намира на около 5-6 мили северно от границата между румънската и българската изключителна икономическа зона и на приблизително 13 мили от бреговата линия, съобщи Maritime.bg.
По информация на специализирания портал българските власти следят отблизо движението на преобърнатия кораб и подготвят мерки за намеса при необходимост.
Синоптичните прогнози за края на седмицата предвиждат значително усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда към български води.
В неизвестност остават трима украински моряци от 13-членния екипаж на KHORYV.
Останалите бяха спасени от български моряци на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг, който достигнал първи на мястото на инцидента.
Dir.bg
Коментари
Анонимен
Днес отново има съобщение на РФ, че са ударили кораб при влизането му в Черно море. не се споменават нито име, нито под чий флаг е, пишат закъде е пътувал - за пристанище близо до Одеса.