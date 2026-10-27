Детската ясла, която трябваше да се изгради на терена на Тежкия полк, ще бъде построена в кв. „Дивдядово“, стана ясно на заседание на Комисията по Просвета, образование и наука към шуменския местен парламент.

В отговор на въпрос от общинския съветник Албена Неделчева секретарят на Община Шумен Ирина Кьосева заяви, че яслата „Слънчеви капчици“ ще бъде изградена в рамките на Концепциите за интегрирано териториално развитие (КИТИ). Тя ще бъде в кв. „Дивдядово“.

„Обществената поръчка за проектирането на яслата е прекратена заради смяната на терена. Все още не е определен терена, на който ще бъде. Водим и кореспонденция с МРРБ за промяната на мястото на детското заведение“, каза още Кьосева.

Припомняме, че е планирано детската ясла да е с капацитет от 60 места. За изготвяне на идеен и технически проект на яслата в Бюджет 2026, който все още не е приет, са предвидени 125 448 евро.

Въпросът с изграждането на ясла и два жилищни блока на терена на Тежкия полк предизвика бурен обществен дебат. На заседанието на Общинския съвет през септември бе решено бъдещето на бившето военно поделение да се определи чрез местен референдум, но то бе атакувано от областния управител и е в съда.

ШУМ.БГ