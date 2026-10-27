Договореното с посредничеството на САЩ примирие в окупирания от Русия украински град Олешки ще остане в сила до 1 ноември, съобщи главният украински преговарящ Давид Арахамия, цитиран от Ройтерс.

"Това е най-значителното снижаване на напрежението от 2022 г. насам", написа той в Телеграм, като добави, че всяка подобна стъпка приближава постигането на мир.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че до момента не са регистрирани нарушения на примирието в района на Олешки.

Украинският комисар по правата на човека Дмитро Лубинец потвърди, че Киев спазва договореностите. По информация на Hromadske следващият етап включва разчистване на мини по пътищата за достъп до Олешки, преди да започнат доставките и извеждането на хората.

Примирието влезе в сила в 3:00 часа сутринта местно време на 27 октомври. Целта е да се осигури достъп на хуманитарни екипи до града и да се подготви безопасното извеждане на цивилните, които желаят да напуснат района.

Според "Асошиейтед прес" операцията предвижда първоначално да бъдат доставени медицинска помощ, хранителни продукти, питейна вода и лекарства. След това трябва да бъдат организирани маршрути за евакуация.

Украинският генерален щаб призова гражданите да разчитат на официални източници и да не разпространяват непотвърдена информация за маршрутите, часовете и местата на движение на хуманитарните конвои.

Евакуацията на жителите на Олешки през Крим ще започне в четвъртък, съобщи по-рано Financial Times, позовавайки се на източници. Херсонските медии съобщиха това вчера, позовавайки се на общността на Олешки. Според тях маршрутът за евакуация ще бъде определен от Русия, а за превоз на хора ще се използват автобуси и линейки.

До момента нито Украйна, нито Русия не са обявили официално маршрута за евакуация. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че "Русия ще направи всичко възможно, за да разминира района, за да могат тези хора да се насочат към Русия и да останат там".

По-рано беше съобщено, че на хората ще бъде даден избор да напуснат Олешки и да се отправят към Русия или Украйна.

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, срещу град Херсон, днес е опредеян като "град-призрак" и "град на смъртта". Преди мащабното руско нахлуване през 2022 г. градът имаше население от над 24 000 души, но днес там са останали едва около 2000 блокирани цивилни, предимно възрастни хора, болни и около 50 деца. Населението е изправено пред остър недостиг на храна, питейна вода, лекарства, електричество и отопление.

Градът понесе сериозни щети от бойните действия, а наводненията след разрушаването на язовирната стена на Каховка през юни 2023 г. допълнително влошиха ситуацията. Мини и атаките с дронове правят придвижването по околните пътища опасно. Жители разказват, че рискуват живота си, за да достигнат до храна и вода.

В усилията за осигуряване на хуманитарен достъп до населението в града участва първата дама на САЩ Мелания Тръмп и папа Лъв XIV.

Примирието е ограничено единствено до района на Олешки и не обхваща останалите фронтове във войната.

Дир.бг