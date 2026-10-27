Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори от 25 октомври.
Комисията взе решение и за провеждане на втори тур на изборите на 1 ноември между кандидат-президентските двойки, получили най-много действителни класове.
Това са двойките Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.
В неделя до урните отидоха 1 525 034 български граждани от всичките 6 584 025 имащи право на глас.
За двойката Йотова-Вълчев гласуваха 528 951, което се равнява на 34,759% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232 или 31,952%.
На първия тур в неделя трети останаха кандидатите на "Възраждане" - лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които получиха 190 894 гласа.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Чудесно помня, когато написаха Конатитуцията така, че конкретно лице, а именно Георги Пирински, да не може да се кандидатира за президент. Въведоха изискване да е роден в България, а той е роден в Ню Йорк САЩ. В Конституцията обаче не пише, че за президент не може да е кандидатира персона, съзнателно избягала от родината си, когато е било трудно (това, което е направил Гюров). Нагаждач за водач???