Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори от 25 октомври.

Комисията взе решение и за провеждане на втори тур на изборите на 1 ноември между кандидат-президентските двойки, получили най-много действителни класове.

Това са двойките Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев.

В неделя до урните отидоха 1 525 034 български граждани от всичките 6 584 025 имащи право на глас.

За двойката Йотова-Вълчев гласуваха 528 951, което се равнява на 34,759% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232 или 31,952%.

На първия тур в неделя трети останаха кандидатите на "Възраждане" - лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин, които получиха 190 894 гласа.

Дир.бг