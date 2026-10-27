Привърженици на третодивизионния Рот-Вайс Есен запушиха с бетон входа към сектора за гости на техния стадион "Хафенщрасе" часове преди срещата с елитния РБ Лайпциг. Двубоят е от втория кръг на турнира за Купата на Германия.

Поставеният между две метални врати бетон е направил отварянето им невъзможно към момента. Феновете оставили и послание върху входа на сектора: "Днес "биковете" (прякор на РБ Лайпциг) трябва да останат отвън".

От ръководството на домакините потърсили спешно работници, които да премахнат барикадата. Препятствието било отстранено в рамките на два часа. Очаква се на днешния мач да присъстват около 550 привърженици на РБ Лайпциг, а достъпът им до сектора за гости вече е възстановен.

Рот-Вайс Есен е известен с многобройната си и организирана агитка, която от години се противопоставя на комерсиализацията на футбола. Привържениците на клуба са сред критиците на РБ Лайпциг, който е основан през 2009 г. с подкрепата на компанията "Ред Бул" и се възприема от много германски фенове като символ на модерния корпоративен футбол.

Недоволството на запалянковците от Есен има и предистория. При предишното гостуване на Лайпциг за Купата на Германия през август 2024 г. хиляди привърженици организираха протестно шествие срещу клуба-гост и пряката намеса на големи корпорации във футбола.

Дир.бг