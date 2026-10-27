Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев. Решението подлежи на обжалване.

В постановлението си съдът посочи, че на срещата, на която е настъпил фаталният инцидент, са присъствали обвиняемият и двама други, които впоследствие са станали свидетели по делото. От показанията им се установява с достатъчна степен на достоверност вината на Темиз. Единият от свидетелите е заявил, че е видял как пада тялото след изстрела, а другият е заявил, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Съдът каза, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление, които подкрепят откритите доказателства и свидетелстват за убийство. Съдията по делото каза още, че показанията и доказателствата си кореспондират по такъв начин, че оставят малко място за съмнения.

Възраженията на защитата, че е имало външно влияние не бяха приети от съда, защото има целенасочен изстрел в лицето на загиналия. Дали Темиз е бил провокиран да действа така е предмет на доказване за напред.

Според прокурора по делото Мариян Александров има обосновано предположение, че Темиз е извършил това, за което е обвинен, като това става известно от събраните доказателства по делото и свидетелските разпити. Той и двама други посетили Слави Бинев в дома му. Целта на посещението била да уредят отношенията си във връзка с общ бизнес.Те се настанили в кабинета на Бинев. По време на разговора Бинев казал на Темиз да се срещнат по-късно през деня, като на свои ред Темиз настоял срещата да се проведе в Истанбул. Бинев отказал, защото му предстояло пътуване. Тогава Темиз провел разговор по телефона на турски език. На тръгване Темиз извадил пистолет и застрелял Бинев. После тримата избягали.

Експертиза е показала частици по пръстите на Темиз, еднакви с тези, намерени по гилзата от куршума, убил Бинев.

Според прокурора има опасност Темиз да извърши друго престъпление и да се укрие.

Защитникът на Темиз каза пред съда, че фактите по делото сочат към различна фактическа обстановка от изложената от прокуратурата. Факт е, че от показанията на свидетелите се установява, че спрямо семейството на Темиз е оказан неправомерен натиск, който би довел до нерегламентирана намеса на трети лица. Защитникът призова съда да не се доверява изцяло на показанията на "шофьор-преводач". Тя каза още, че свидетелят Ибрям Ибрямов е дал показания срещу Темиз преди да бъде официално разпитан, като това е в нарушение на закона и следва тези показания да не се приемат със същата тежест като останалите. Според адвоката няма обосновано предположение, че подзащитният ѝ е извършил така формулираното престъплението.

Адвокатът каза още, че, тъй като Темиз е в брак с българка, постоянният му адрес е в България и тук има три деца, няма опасност да се укрие. Защитникът добави, че обстоятелството, че е гражданин на държава извън ЕС не следва автоматично да води към извода, че ще се укрие. Освен това, той не е осъждан.

Другият защитник на Темиз посочи, че подзащитният ѝ е бил силно раздразнен, защото Бинев е обиждал и заплашвал жена му Ния Темиз. Адвокатът добави, че според доказателствата тези заплахи са били реални. В началото на заседанието съдът прие Ния Темиз да бъде разпитана по делото по видео връзка от Турция, където е в момента.

До този момент, от няколко години, Бинев и Темиз са били семейни приятели и са ходили на почивки. Реално, срещата е била за това Бинев да бъде като посредник между съдружници в бизнеса на съпругата на обвиняемия. След като не са се разбрали за ден и час, са отложили срещата за друг път, обясни пред медиите след заседанието прокурор Александров.

Без явен мотив Темиз е убил Бинев. Прокурорът заяви, че няма доказателства относно твърдението на защитата, че престъплението е извършено под афект.

Обвиняемият бе доведен в съдебната зала от следствения арест.

Припомняме, че престъплението бе извършено на 24 октомври 2026 г. около 10 ч. сутринта. Жертвата е умъртвена в столична къща, като фаталният изстрел е произведен с огнестрелно оръжие директно в областта на лицето. Досъдебното производство, образувано в деня на престъплението, се води от СДВР под надзора на СГП, като интензивните процесуално-следствени действия продължават.

След стрелбата тримата мъже са напуснали местопрестъплението с лек автомобил „Тойота Лексус“. Полицията предприе заградителни мероприятия и автомобилът бе спрян на автомагистрала „Тракия“, където трите лица са задържани. В хода на полицейските действия са открити два пистолета, като единият от тях е бил изхвърлен от автомобила на заподозрените непосредствено преди спирането му. Според прокуратурата, оръжието на престъплението е законно притежавано от чужденец пистолет.

Разследващите установяват, че Еюп Темиз и Слави Бинев са се познавали добре и са имали делови отношения. Основната версия, по която работят криминалистите към момента, е свързана с конфликт заради неуредени финансови отношения. Съпругата на обвиняемия, архитект Ния Темиз, е имала общ строителен бизнес с убития Бинев. Тя е бивша съдружничка на Слави Бинев, като двамата са участвали съвместно в мащабни инвестиционни проекти. Освен това ги е свързвало и участието им в управлението на федерацията по таекуондо. Самият Еюп Темиз също е свързан с този спорт и е член на Управителния съвет на Турската федерация по таекуондо.

Въпреки че първоначално бяха задържани трима души, след разпитите пред съдия обвинение беше повдигнато единствено на Еюп Темиз. Прокуратурата смята, че събраните доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел и извършителят е само един. За другите двама задържани мъже не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност към убийството и те остават само свидетели по образуваното дело.

Покушението срещу Слави Бинев е трето поред убийство на крупен бизнесмен в страната след смъртта на Владимир Янков – Загатото и собственика на ПИМК Илиян Филипов.

Дир.бг