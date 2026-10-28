Запълнени са почти всички апартаменти в сградата със социални жилища на ул. „Одрин“ в кв. Тракия“. Апартаментите са 51, единият е за човек с увреждания. Срокът на пребиваване в социалните жилища е 3 години.

Това каза на пресконференция заместник-кметът по здравеопазване и социална политика на община Шумен Петранка Петрова.

„Първите настанявания по този проект започнаха през 2023 година, когато бяха настанени първите 21 души. Следващата година там заживяха още 25. Капацитет е запълнен на 95%.

Първите наематели напуснали тази година. И сега сме направили ново настаняване на още 13 души“, каза Петрова.

Тя допълни, че функцията на тези жилища е не само да осигури подслон. „Има елемент на приобщаване, осигуряване на заетост, достъп до образование, здравни и социални услуги, т.е. да се избегне елементът на десегрегация за уязвими и маргинализирани групи“.

Петрова каза още, че след тригодишния период, ако човекът, ползвал социалните жилища не е намерил сам дом, то той се насочва и кандидатства за настаняване по наредбата за общински жилища.

ШУМ.БГ