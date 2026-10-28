Блестящата тенис кариера на Стан Вавринка приключи окончателно във вторник вечерта на домашния му турнир в Базел.

Трикратният шампион в турнири от Големия шлем отстъпи пред поставения под номер 8 Иржи Лехечка в първия кръг на Swiss Indoors, губейки с 5:7, 6:7(2).

Последният удар на 41-годишния Вавринка като професионален тенисист бе бекхенд, който попадна извън очертанията на корта - момент, посрещнат с явно разочарование от бурната местна публика, но и изключителна гордост.

Вавринка, който става професионалист през 2002 година, обяви миналия декември, че 2026 г. ще бъде последната му в професионалния тур. През целия си пoследен сезон Stan the Man бе изпращан топло от феновете.

Вавринка печели трите си титли от Големия шлем, като във всеки от финалите побеждава играча, заемащ по това време първото място в световната ранглиста. Той надиграва Рафаел Надал на Australian Open през 2014 г., а срещу Новак Джокович печели титлите на "Ролан Гарос" през 2015 г. и на US Open през следващата година.

През 2014 година достига до рекордното трето място в световната ранглиста и има спечелени общо 16 титли в професионалния тур.

Освен това заедно с Роджър Федерер печели златен медал на двойки за Швейцария на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Двамата са в основата и на спечелването на първата за Швейцария купа "Дейвис" през 2014 г.

"През последните 20 години са съществували различни представи за мен като играч. Всичко, което исках от кариерата си, беше да дам максимума от себе си, да не изпитвам съжаления, винаги да се боря и във всеки мач да давам 100 процента - от уважение към себе си, към съперника, към турнира, към феновете, към всички. Това беше най-важното нещо през всички тези повече от 20 години и това е единственият начин човек да се оттегли от спорта без никакви съжаления", казва швейцарецът пред ATP.

Дир.бг