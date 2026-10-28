Народното събрание не събра кворум за трети път за обсъждане на казуса с помилването от Илияна Йотова на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".
Този път беше включен и още един случай на помилване след присъда за дрога - на сливенския наркодилър Динко Господинов с прякор "Динко Лудия".
В дневния ред на извънредното заседание беше предвидено като първа точка изслушване на премиера Румен Радев за палежа на антените на "Старлинк" в Плана.
При първия опит за откриване на заседанието в пленарната зала се регистрираха 112 депутати - 32 от 131 от "Прогресивна България", 29 от 39 от ГЕРБ-СДС, 18 от 21 от ДПС, 18 от 21 от ДБ, 14 от 16 от ПП и 1 от 12 от "Възраждане". При втория опит 15 минути по-късно отново се регистрираха 112 депутати - 28 от "Прогресивна България", 29 от ГЕРБ-СДС, всички 21 от ДПС, 18 от ДБ, 15 от ПП и един от "Възраждане".
И трите подписки за извънредно заседание бяха събрани по инициатива на ПП с подкрепа от ДБ и от ГЕРБ.
Парламентът реши да не провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври 2026 г. включително, докато преминат заключителните две седмици от предизборната кампания за президентския вот.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Напънала се планината и родила мишка
Анонимен
Ааааа, не трябва да се злепоставя "добрата" уфсъ преди изборите, че ще вземе да ги загуби.
Анонимен
Какво им пука на малоумници те,те пак ще гласуват за Мафийотова
Анонимен
Е па умниците и красивите ще гласуват за върховен главнокомандващ който се е скатал от задължителната наборна военна служба, но пък е много войнствено настроен
Анонимен
Тя фустата понеже много разбира от "върховно главнокомандване". Като гръмне някоя гаубица и ще напълни гащите.
Анонимен
Так держать, товарищи — нам нужно прикрыть задницу Мирилюбки, перепачканную в дерьме.