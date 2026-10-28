Баскетболисти на „Шумен“ бяха избрани за най-полезни играчи (MVP) във втория и третия кръг на Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ).
Зауди Джаксън заслужи отличието за втория кръг, след като записа 36 точки, 5 асистенции и коефициент на ефективност 41 в домакинския мач на „Шумен“ с „Ботев“ Враца.
В третия кръг MVP стана Майк Адеунми. При гостуването на шуменския отбор на „Левски“ в София той завърши с коефициент на ефективност 37, като записа 26 точки, 6 борби и 9 асистенции.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Тази година имаме отбор.
Лошото е, че ЧМ Тича са сигурни шампиони.
Гелосаният плаща...