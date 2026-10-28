От началото на годината до 30 септември броят на туристите, отседнали в хотелите и къщите за гости на територията на община Шумен, се увеличава с 10,6% спрямо същия период на миналата 2025-а. Ръст от 72,15% има и при посетителите на Паметник „Създатели на българската държава“.
Данните изнесе на пресконференция днес заместник-кметът по “Европейски политики, екология и туризъм” Даниела Русева.
„Даваме си сметка, че повече хора посещават общината, но трябва да положим максимални усилия да може те да остават за по-продължителен период от време. Същевременно осъзнаваме, че 2026-та бе трудна за туризма - бележи се спад на чуждестранните туристи, които посещават туристическите обекти, имаме увеличение на българските туристи“, каза Русева.
Тя посочи и значителен ръст на посетителите на Среброва къща и Куфатария – с 287% за деветмесечието. Той се дължи основно на големия брой инициативи, които се провеждат в старите възрожденски къщи – фестивалът „Живият двор“, дегустациите на вино от различни български изби, ежемесечните сбирки на читателски клуб Баба Райна“, изработката на свещи, срещите с поети и писатели.
От началото на следващата година Общината смята да увеличи размерът на туристическия данък, който туристите плащат за нощувка, стана ясно още на пресконференцията. Той е в размер на 0,70 лв. /0,36 евро/ и не е променян от 2011 година. Предложението е той да стане 0,50 евро за местата за настаняване от категория 1 звезда, в която влизат къщите за гости, както и частните стаи и апартаменти за гости. Туристическият данък ще е диференциран за по-високите категории хотели - за 2 звезди ще в 0,70 евро за нощувка, за 3 звезди 0,80 евро, и за категория 4 звезди - 1,00 евро за нощувка.
За 2026 година заложените постъпления от туристически данък са 26 хил. евро. Очаква се след увеличението догодина приходите от него да се увеличат с около 5 хил. евро.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кака Диди Вечната. Разви туризма и до данъка стигна.
Анонимен
И като вдигате цената повече туристи ли ще идват или по-малко. Ще останат само от Турция за пенсии и ТЕЛК.
Анонимен
Туризмът и културата в Шумен са потресаващи! Как пък малко не погледнахте, как го правят другите общини. Как хората мислят и действат, то не е само фолклорни събирания и сборове. Мислете и гледайте, следвайте страниците на другите. И си назначете читави хора, мислещи, можещи, креативни и емпатични.
Анонимен
Добре владеят стъкмистиката,особено тези.
Шуменец
Предстоят и 1 милион нощувки в Мараш. Нали вече построиха обещаните СПА комплекси...
Анонимен
Тази гуспужа /не че я хваля/, но ич я няма...
Анонимен
Даже Джумерката е малко по-добре от тая.
Анонимен
26 000 евро приход от туристически данък, който ще се увеличи с 5000, хахахаха смях, къв туризъм бе г-жо Вечна, направо трагична история....
Анонимен
То няма да се пада и по 1 евро на жител средно на година на Шумен, така ще е с такива тиквички в община и общински съвет с десетилетия и си продължава така....