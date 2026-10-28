От началото на годината до 30 септември броят на туристите, отседнали в хотелите и къщите за гости на територията на община Шумен, се увеличава с 10,6% спрямо същия период на миналата 2025-а. Ръст от 72,15% има и при посетителите на Паметник „Създатели на българската държава“.

Данните изнесе на пресконференция днес заместник-кметът по “Европейски политики, екология и туризъм” Даниела Русева.

„Даваме си сметка, че повече хора посещават общината, но трябва да положим максимални усилия да може те да остават за по-продължителен период от време. Същевременно осъзнаваме, че 2026-та бе трудна за туризма - бележи се спад на чуждестранните туристи, които посещават туристическите обекти, имаме увеличение на българските туристи“, каза Русева.

Тя посочи и значителен ръст на посетителите на Среброва къща и Куфатария – с 287% за деветмесечието. Той се дължи основно на големия брой инициативи, които се провеждат в старите възрожденски къщи – фестивалът „Живият двор“, дегустациите на вино от различни български изби, ежемесечните сбирки на читателски клуб Баба Райна“, изработката на свещи, срещите с поети и писатели.

От началото на следващата година Общината смята да увеличи размерът на туристическия данък, който туристите плащат за нощувка, стана ясно още на пресконференцията. Той е в размер на 0,70 лв. /0,36 евро/ и не е променян от 2011 година. Предложението е той да стане 0,50 евро за местата за настаняване от категория 1 звезда, в която влизат къщите за гости, както и частните стаи и апартаменти за гости. Туристическият данък ще е диференциран за по-високите категории хотели - за 2 звезди ще в 0,70 евро за нощувка, за 3 звезди 0,80 евро, и за категория 4 звезди - 1,00 евро за нощувка.

За 2026 година заложените постъпления от туристически данък са 26 хил. евро. Очаква се след увеличението догодина приходите от него да се увеличат с около 5 хил. евро.

ШУМ.БГ