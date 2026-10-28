Контейнеровоз е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти след срещата си с министрите на отбраната и началниците на отбраната на Румъния и Турция в резиденция "Бояна".
"Докато течеше тази среща беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с три морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла", добави военният министър.
Според специализирания сайт "Маритайм" екипажът на атакувания кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, е евакуиран на спасителни плотове. Контейнеровозът обаче е получил сериозен крен на десния борд и е обхванат от пламъци.
Корабът, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина. Според данни от Equasis корабът се менажира от гръцки компании.
По време на нападението плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Към момента няма данни за състоянието на моряците.
Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.
Последният поразен кораб бе товарният KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври. Плавателният съд, плаващ под флага на Коморските острови, беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.
Първото нападение пък бе на 5 октомври, когато зърновозът "Royad Mammadov", плаващ от Измаил за Италия под флага на Сейнт Китс и Невис, беше ударен и потопен в изключителната икономическа зона на Румъния, при което загинаха двама моряци, а 11 бяха спасени.
Само ден по-късно, на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла в българската изключителна икономическа зона бяха атакувани два кораба - плаващият под флага на Того "Alfa Watan" потъна, а десетима членове на екипажа му останаха в неизвестност, докато натовареният с ечемик "Able" (под флага на Палау) получи тежки поражения, но всичките 18 моряци на борда му бяха спасени.
Седмица по-късно, на 13 октомври, ударите се пренесоха едва на 17 морски мили от българския бряг. Корабът "HS Dignity" под флага на Гвинея-Бисау беше поразен източно от Шабла и потъна, като петима моряци бяха спасени, а 11 изчезнаха безследно. По същото време източно от Бяла три въздушни дрона удариха плаващия под малтийски флаг "Chelsea-3", чийто 15-членен екипаж беше евакуиран успешно.
На 14 октомври в самото териториално море на Румъния край Сулина беше поразен корабът "Yara J" под флага на Коморските острови, чиито 17 моряци оцеляха, а на 15 октомври в румънската икономическа зона беше ударен и "Wine Trader" под флага на Сан Марино, където петима души бяха спасени, а седем останаха в неизвестност.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Фатмакът вече е готов с разследването - "няма доказателства, че дроновете са руски".
Анонимен
Педеруска работа.
Анонимен
Е нали натовски самолети облитат крайбрежието да засичат дронове. Не са видели тези дронове или са ги видели ама не са хи докладвали щото са на "страната жертва на агресия"
Анонимен
Мад, в пълен интерес на Русия е да удари кораб, точно когато се провежда тази среща. Усрайна няма никакъв интерес да ни въвлича в конфликта
Илиана Йотова - Ескобар
Виновни са хутите, хамас, картелът меделин, ку клукс клан, талибаните, ал кайда, боко харам, тамилските тигри или в краен случай фарк и сендеро луминосо, но няма никакъв шанс ударите да са извършени от нашата матушка, великая и мАгучая!
Айятолах Хомейни-младши
Дроновете в никакъв случай не са руски!!!
2020
троловете са готови със заключението...на тях разследване не им трябва. То и акъл не им трябва де.