Военноморските сили изпратиха корветата "Решителни" в района на нос Шабла със задача да потопи товарния кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври.

Плавателният съд дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, като в момента се намира в българската изключителна икономическа зона. Той обаче представлява сериозна навигационна опасност за корабоплаването.

Началникът на отбраната Емил Ефтимов заяви пред bTV, че заради влошената метеорологична обстановка операцията по потапянето е затруднена.

"Мъчихме да го потопим, днес продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", коментира адмирал Ефтимов.

Около 10 ч. на 23 октомври край бреговете на румънското пристанищ Констанца екипажът на KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода.

На борда на KHORYV е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Българското Министерство на транспорта вече издаде предупреждение към мореплавателите да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от плавателния съд.

Дир.бг