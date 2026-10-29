Военноморските сили изпратиха корветата "Решителни" в района на нос Шабла със задача да потопи товарния кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври.
Плавателният съд дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, като в момента се намира в българската изключителна икономическа зона. Той обаче представлява сериозна навигационна опасност за корабоплаването.
Началникът на отбраната Емил Ефтимов заяви пред bTV, че заради влошената метеорологична обстановка операцията по потапянето е затруднена.
"Мъчихме да го потопим, днес продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", коментира адмирал Ефтимов.
Около 10 ч. на 23 октомври край бреговете на румънското пристанищ Констанца екипажът на KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода.
На борда на KHORYV е имало общо 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.
Българското Министерство на транспорта вече издаде предупреждение към мореплавателите да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от плавателния съд.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Пратете бангалите веднага ще го предадат за скрап :)
Анонимен
Да пратят Drazzhky и Smelly
Анонимен
Вай завалиите. Едно обърнато корито не могат да потопят, а камо ли вражески боен кораб.
Анонимен
Търпение, от вчера се мъчат.
Анонимен
За го потопим,трябва да поискаме помощ от украина,в района,а и в ЕС,те са лидера и най подготвените,безспорен факт!
Анонимен
С Ръчният противотанков гранатомет (РПГ) да се въоръжат корабите с войници които да стрелят по водните дронове.
Анонимен
дрон дрон избива.
Анонимен
Аз си мисля, че цитати уронващи предтижа на Армията, не трябва да се публикуват.
" Цяло село може, само Той не може ".
Анонимен
Ако Решительни не може, изпратете Возможньй.