Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си на 7 февруари догодина, съобщи в четвъртък централната банка на еврозоната, цитирана от CNBC.
Лагард, която ръководи ЕЦБ от юли 2019 г., беше изпратена с аплодисменти на крака от членовете на Управителния съвет на институцията. Мандатът ѝ трябваше да приключи през октомври 2027 г. Съобщението беше направено часове преди ЕЦБ да обяви най-новото си решение за основните лихвени проценти.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща благодари на Лагард за нейната "всеотдайност". "През глобалната пандемия, войната в Европа, енергийните кризи и инфлационните шокове тя осигури стабилно и решително ръководство, като помогна за опазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната", заяви Коща в изявление.
По думите му процедурата за назначаване на наследник на Лагард ще започне незабавно.
Кристин Лагард е родена в Париж през 1956 г. и започва кариерата си като високопоставен юрист, преди да се присъедини към френското правителство. През 2007 г. става първата жена финансов министър на държава от Г-7. През 2011 г. е назначена за управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), преди да поеме ръководството на ЕЦБ.
Според публикация на "Файненшъл таймс" Лагард е сред основните кандидати за следващ председател на Световния икономически форум. В скорошни интервюта за медиите тя отхвърли друга, появила се версия за бъдещето като заявява, че не би било добра идея да се кандидатира за президент на Франция.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
За непосветените ще споделим че това се прави за да може сегашното статукво от политици без електорална подръжка да изберат новия управител на ЕЦБ, тъй като ако беше изкарала целия си мандат междувременно щяха да минат изборите във франция и германия които ще изметат въпросните злосторни политици.
Анонимен
А, значи черпят идеи от стила на работа на сглобката.