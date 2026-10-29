Апелативният съд в Бургас отмени мерките "задържане под стража" на кметовете на Белица Радослав Ревански и Сунгурларе Димитър Гавазов. Двамата ще бъдат под домашен арест, след като магистратите промениха определенията на Окръжния съд в Бургас.

Ревански ще изтърпява мярката в Белица, а Гавазов - на настоящия си адрес в село Лозарево.

Двамата бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на 20 и 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи спрямо двамата най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвинени за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе.

Апелативният съд в Бургас реши, че събраните доказателства дават основание за обосновано предположение, че Ревански и Гавазов са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Съдът обаче приема, че няма опасност те да се укрият. Макар да съществува риск от извършване на ново престъпление, магистратите преценяват, че той не е толкова голям, че да налага задържането им под стража, и може да бъде преодолян с по-леката мярка "домашен арест", предаде БНТ.

Решението беше постановено след заседание, на което прокуратурата настоя кметовете да останат в ареста, а защитата оспори доказателствата срещу тях.

Решението беше постановено след заседание, на което прокуратурата настоя кметовете да останат в ареста, а защитата оспори доказателствата срещу тях.

Ревански: Чувствам се като политически дисидент

Кметът на Белица Радослав Ревански отхвърли обвиненията и определи делото срещу него като политически мотивирано, предаде Burgas24.bg.

"Едва ли съм си мислил, че мога да стана жертва на политическо дело. Чувствам се като "политически дисидент" на един диктаторски режим", заяви той пред съда.

Ревански отправи обвинения към Румен Радев и бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, като твърди, че арестът му е бил предварително планиран.

По думите му повече от 1000 души са били ангажирани с неговото задържане. Той заяви още, че високопоставен представител на служебните кабинети на Радев го е предупредил за намерения за арест.

Кметът отрече да е поддържал контакти със свидетеля по делото Мариян Цонев, бивш кмет на Гурково, като посочи, че не го е виждал от четири години.

"Аз не съм престъпник", заяви Ревански в края на изказването си.

dir.bg