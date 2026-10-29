Иранските въоръжени сили днес заявиха, че още четири танкера са се подпалили, след като са се натъкнали на мини в Ормузкия проток, въпреки твърденията на Вашингтон, че до голяма степен е разчистил протока, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини, докато се опитваха да използват неразрешен маршрут в южната част на протока", съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Те "бяха изключили радарите и навигационните си системи" и игнорираха предупрежденията, добави КГИР и посочи, че е конфискувал американски разузнавателен дрон в района.

Произходът на товара и флаговете, под които са плавали корабите, не се уточняват.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) по-рано съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман, въпреки че не е известно на този етап дали той е един от трите, споменати от КГИР.

dir.bg