Биляна Дудова запълни колекцията си от медали от Световни първенства, след като днес завоюва бронз на шампионата в Астана в категория до 62 килограма.

Българската боркиня от Враца спечели с 4:2 точки мача срещу шведката Сара Линдборг и завоюва трети медал от шампионати на планетата, като трите са в различни категории. През 2021 година тя стана шампионка в категория до 59 килограма, а три години по-рано бе втора при 57-килограмовите.

За Дудова това е общо десети медал от световни и европейски първенства.

Схватката беше почти перфектна за 29-годишната Дудова, като тя побеждава шведката Линдборг за втори път в битка за бронз. Същото се случи и на Европейското първенство.

Българката поведе с 1:0 заради пасивност на съперничката, а след това завоюва още една точка за 2:0, след като я изкара от тепиха. В последствия Дудова контрира една атака на Линдборг за 4:0, а в края даде две точки, но това не се оказа фатално.

Спортът е повече от резултат

Медалът е трети за България от първенството след златото на Семен Новиков и бронза на Кирил Милов.

Дир.бг