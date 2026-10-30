Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил днес следобед край град Бръчко, в североизточната част на страната, по време на рутинна операция. При инцидента са загинали четирима военнослужещи, а 11 бяха ранени.

„В резултат на инцидента ЕУФОР загуби четирима свои служители, а други 11 бяха ранени. В момента те са в стабилно състояние и получават медицинска помощ. Няма щети по гражданската инфраструктура, имущество или превозни средства, нито пострадали цивилни граждани“, се посочва в официално изявление на ЕУФОР.

Катастрофиралият хеликоптер е CH-47 Chinook от италианския контингент на мисията

Кметът на Бръчко Синиша Милич съобщи, че всички загинали и ранени са служители на EUFOR, а медицинските екипи са мобилизирани за оказване на помощ. „Работим по настаняването и лечението на пострадалите в Здравния център на окръг Бръчко и сме готови при необходимост да ги транспортираме до по-големи клинични центрове“, заяви Милич.

От Университетската болница в Тузла съобщават, че към лечебното заведение са насочени двама пациенти, а трети се подготвя за транспортиране. Дежурните хирургични и анестезиологични екипи са в готовност да приемат пострадалите.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази съболезнования на семействата на загиналите

„Новината за трагичния инцидент с италиански хеликоптер на EUFOR в Босна и Херцеговина е повод за дълбока скръб. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и всички, които участват в мисията за мир и стабилност в региона и преживяват часове на тревога“, написа Мелони в социалната мрежа X.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас също изрази солидарност с Италия. „Европа изразява пълната си солидарност с Италия в този труден момент. Поддържаме тесен контакт с командващия ЕУФОР и нашите представители на място“, заяви тя.

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез съобщи, че сред пострадалите няма военнослужещи от въоръжените сили на страната.

ЕУФОР обяви, че провежда пълно разследване на причините за инцидента. Мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина действа от 2004 г. в рамките на операция „Алтея“ с цел поддържане на сигурна и стабилна среда в страната. В момента в нея участват няколкостотин военнослужещи от 24 европейски държави.

Днес.бг