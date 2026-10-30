Примирието, свързано с хуманитарна мисия в украинския град Олешки, остава в сила, а руската и украинската страна напълно изпълняват ангажиментите си, написа в приложението Телеграм руският омбудсман Яна Лантратова в приложението Телеграм, цитирана от Ройтерс.

Местните жители ще могат да напуснат Олешки до 14 ч. местно време днес (13 ч. българско), съобщи Интерфакс. За евакуацията са подготвени 25 автобуса с общ капацитет от най-малко 750 места. Предвидена е възможност хората да пътуват и с домашните си любимци

Двама души, включително един сапьор, са загинали докато са разминирали Олешки, добави Лантратова.

Тази сутрин Лантратова се срещна с украинския парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец в града. Двамата координират изпълнението на хуманитарната операция, като преговорите са водени с посредничеството на американската страна.

По информация на Ройтерс хуманитарният конвой е потеглил към Олешки през нощта. Той превозва храни, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост, включително помощи за местната болница. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че маршрутите за придвижване са били разминирани и подготовката на операцията е приключила.

Според информацията на украинската страна след 14:30 ч. местно време трябва да започне разпределянето на хуманитарните пакети. Очаква се помощта да достигне до хората, които са останали в града и изпитват остър недостиг на храна, лекарства и други основни продукти.

Олешки се намира в Херсонска област, на левия бряг на река Днепър, срещу град Херсон. Населеното място е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Преди войната там са живеели около 24 000 души, но в момента населението е значително намаляло. По данни, цитирани от международни медии, в града са останали приблизително 1700-2000 жители.

Продължителните военни действия, обстрелите и затруднените доставки са довели до сериозно влошаване на хуманитарната ситуация. Сред останалите жители има много възрастни и хора, които се нуждаят от медицинска помощ и лекарства.

Около 1000 души са заявили желание да напуснат населеното място. Хуманитарната операция цели да им осигури безопасен маршрут за евакуация, както и да достави необходимите продукти на хората, които ще останат в града.

Споразумението за временно прекратяване на огъня беше обявено на 23 октомври, а примирието влезе в сила на 27 октомври в 03:00 ч. киевско време. То е ограничено до района на Олешки и е насочено към осигуряване на хуманитарен достъп и безопасно придвижване на цивилните.

Операцията е осъществявана с посредничеството на американската страна, като в координацията участва и първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В мисията са включени и американски журналисти, които трябва да документират развитието ѝ.

Дир.бг