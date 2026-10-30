37-годишна жена от село Драгоево е задържана в полицейския арест във Велики Преслав, след като е установено, че управлява лек автомобил след употреба на алкохол, съобщиха от ОД на МВР – Шумен.

Около 03:30 часа на 30 октомври е получен сигнал, че водач на лек автомобил Рено с шуменска регистрация се е блъснал в ограда. На място е насочен екип на РУ - Велики Преслав. В хода на проверката е установено, че автомобилът бил управляван от 37-годишна жена. Тествана е за шофиране след употреба на алкохол. Отчетени са 1,76 промила алкохол в издишания въздух.

Не е дала кръвна проба за анализ. Задържана е за срок до 24 часа, автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ