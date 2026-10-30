Румъния насочи вниманието на държавите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) към акта на саботаж, координиран от Русия, който на 14 септември тази година предизвика пожар в промишления обект „Карфил“ в град Брашов. Това се посочва в прессъобщение на Министерството на външните работи на Румъния, изпратено и до редакцията на БТА.

На 28 октомври, в рамките на Форума за сътрудничество в областта на сигурността, и на 29 октомври, в Постоянния съвет, са били проведени обсъждания с всичките 57 държави, участващи в ОССЕ, както и с партньорите на организацията за сътрудничество, се посочва в прессъобщението на румънското МВнР.

Румъния е представила резултатите от разследване, проведено от румънските власти в сътрудничество със съюзнически държави, като е подчертала сериозността на инцидента в Брашов. Румънската страна е изтъкнала, че това събитие е част от все по-мащабна и сложна поредица от действия, характерни за хибридната война.

Румъния е осъдила и системните руски атаки срещу търговски кораби в Черно море, довели до човешки жертви, като е отбелязала, че тези действия представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването в Черно море. Били са посочени и случаи на нарушаване на националното въздушно пространство на Румъния, настъпили на фона на засилените руски атаки срещу гражданска инфраструктура в Украйна.

Над 40 държави от ОССЕ (от общо 57 - бел. ред.) са изразили своята солидарност с Румъния. Заедно с тях Румъния е потвърдила подкрепата си за Украйна пред лицето на руската агресивна война, като се е обявила за прекратяване на огъня и създаване на условия за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир чрез преговори.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която обединява 57 държави, е най-голямата регионална организация за сигурност. ОССЕ е създадена с цел поддържане на мира, сигурността и стабилността в Европа чрез предотвратяване, управление и намаляване на рисковете, припомнят от МВнР на Румъния.

БТА