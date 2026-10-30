Брутният външен дълг на България - на държавата и частния сектор - достига 68,8 млрд. евро в края на август 2026 г. Това е увеличение с 13,9 млрд. евро, или 25,3%, за една година, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Година по-рано, в края на август 2025 г., външните задължения на страната са били 54,9 млрд. евро. Така за 12 месеца дългът е нараснал от 47,1% до 53,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

Най-силно увеличение има при краткосрочните задължения, които към края на август възлизат на 17,8 млрд. евро. Те са нараснали с 8,5 млрд. евро, или 92,2%, спрямо същия месец на миналата година. Делът им в общия външен дълг се е увеличил от 16,8% на 25,8%.

Дългосрочните задължения достигат 51 млрд. евро, което е с 5,4 млрд. евро, или 11,8%, повече на годишна база. Те формират 74,2% от брутния външен дълг. Към края на август 40,9 млрд. евро от всички задължения са с оставащ срок до падежа над 1 година. 72,3% от брутните външни задължения са деноминирани в евро. За сравнение, година по-рано делът им е бил 80%.

Най-голям дял във външния дълг има сектор "Държавно управление" - 19,3 млрд. евро, или 28% от общата сума. За година задълженията на държавата са се увеличили с 1,6 млрд. евро, или 9,2%. Като дял от БВП те са 15%, малко под отчетените 15,2% година по-рано.

Значително увеличение има и при външните задължения на Българската народна банка. Те достигат 10,4 млрд. евро при 1,9 млрд. евро година по-рано. Ръстът от 8,5 млрд. евро е свързан основно със задълженията при разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.

Външните задължения на другите парично-финансови институции, сред които са банките, са 10 млрд. евро. За година те са нараснали с 2,4 млрд. евро, или 32%. При останалите сектори дългът достига 14,9 млрд. евро, което е увеличение с 608,6 млн. евро, или 4,3%, на годишна база.

Отделно вътрешнофирменото кредитиране - задълженията между компании в рамките на една и съща корпоративна група - възлиза на 14,2 млрд. евро. То е нараснало със 716,3 млн. евро, или 5,3%, спрямо края на август 2025 г.

dir.bg