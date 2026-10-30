Общо 666 жители на област Шумен са активирали мобилното приложение еЗдраве през трите месеца на националната кампания за достъп до електронното здравно досие. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Шумен.

Инспекцията в Шумен се включи в инициативата на Министерството на здравеопазването от 29 юли 2026 г., като организира изнесени пунктове на 29 различни места в Шумен и общините Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево и Хитрино.

През лятото на миналата 2025 г. РЗИ – Шумен също проведе кампания за популяризиране на еЗдраве, която обхвана 1150 души от всички 10 общини в областта.

От ноември 2026 г. здравната инспекция продължава да извършва първоначално активиране на приложението за граждани, които нямат квалифициран електронен подпис или облачен КЕП.

Услугата се предоставя в сградата на РЗИ – Шумен на пл. „Освобождение“ №1, ет. 3, в кабинети 33 и 34. Желаещите могат да посетят инспекцията всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Сдвояването на приложението с мобилното устройство отнема кратко време и не се заплаща.

ШУМ.БГ