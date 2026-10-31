Маскирани по улиците на Берлин, водни оръдия в Кьолн, Франкфурт и Хамбург, хвърляне на камъни, горящи барикади и ранени от пиратки в Хановер. Протестите на младите хора в Германия излязоха от контрол, съобщиха БНР и БТА.

В ранния следобед над 100 000 души изпълниха улиците в 30 германски града. Движението "Поколението Z се заема" настоява за повече средства за училищата, за службите за борба със зависимостите и за психичното здраве, както и за мерки срещу високите разходи за живот, по-голяма социална справедливост и по-строги ограничения на вредните емисии.

"Институциите, които трябва да подготвят младите за живота, са лишени от средства", твърдят организаторите на демонстрациите. Те са против и въвеждането на доброволно присъединяване към армията, като подозират, че това е прелюдия към възстановяване на наборната военна служба.

"Днес сме тук, за да се борим за мир и свобода, а не за война и потисничество. Най-важното за нас е повече подкрепа за системата на здравеопазването и образованието. Ние сме против задължителната военна служба и подкрепяме по-справедливото разпределение на тежестта", заяви Лина Фридрих, говорител на протестното движение.

Полицията съобщава за запалени бенгалски огньове, барикади и хвърлени бутилки и яйца по служители на реда. Силите за сигурност използват лютиви спрейове и водни оръдия.

Органите за сигурност предварително предупредиха за възможно инфилтриране от крайно леви групи. Много търговски обекти обезопасиха прозорците си с плоскости от шперплат, опасявайки се от грабежи.

dir.bg