През нощта и утре ще бъде облачно. На много места в западните и централните райони ще вали дъжд, като утре около и след обяд дъжд ще вали и в източната част от страната. На места в Западна и Централна България валежите ще са значителни по количество. Ще духа най-често умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София - около 7°, максималните - между 9° и 14°, за София - около 9°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1700 метра надморска височина - от сняг. В масивите в Западна и Централна България валежите ще са значителни и на места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Около и след обяд на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и залязва в 17 ч. и 20 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 20 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 34 мин. и изгрява в 23 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

НИМХ