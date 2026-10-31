Сблъсъци избухнаха между протестиращи и полицията в Париж, Марсилия, Лион и Ница, след като 320 000 души излязоха по улиците в цялата страна, за да протестират срещу високите разходи за живот и влошаващите се условия в училищата, съобщиха световните агенции.

След като протестите първоначално започнаха като цяло мирно, полицията използва сълзотворен газ в Париж, където по улиците излязоха над 70 000 души, и Лион в късния следобед.

Във френската столица се чуваха експлозии от фойерверки, а на кадри, излъчени от телевизия Бе Еф Ем Те Ве, се вижда как протестиращи хвърлят запалителни устройства към полицаи в защитно облекло, като няколко от тях са обхванати от пламъците.

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен призова извършителите на тази атака да бъдат "открити и наказани с цялата строгост на закона", предаде "Паризиен".

"Който и да е извършил това, трябва да бъде подведен под отговорност. Това е опит за убийство", написа Бруно Ретайо, лидер на Републиканската партия и бивш министър на вътрешните работи.

На кадри от Марсилия се виждат горящи предмети по улиците и пожарникари, пристигнали на мястото на събитието. В съобщение, публикувано в Екс, кметът на Марсилия осъжда факта, че "някои хора се възползват от тези демонстрации, за да сеят раздори в няколко квартала".

Той моли жителите на Марсилия да "вземат предпазни мерки и да улеснят работата на службите за спешна помощ и правоприлагащите органи".

Съобщава се за сблъсъци с полицията и в Рен и Тулуза.

Според местната префектура в Рен лица са хвърляли предмети по полицейските служители.

Напрежението в столицата ескалира, след като демонстрантите достигнаха края на маршрута на шествието си в южните покрайнини на Париж.

Според информация в медиите специални полицейски подразделения наредили на протестиращите да напуснат района, но усилията за разпръскване на тълпата отбелязали бавен напредък.

Парижката полиция е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в околните райони по-рано днес, в опит да идентифицира потенциални нарушители на реда, съобщи полицейската префектура на града.

Властите заявиха, че проверките са имали за цел да попречат на демонстрантите да внасят фойерверки, ножове и други забранени опасни предмети по време на шествията.

Полицията също така е мобилизирала "всички налични ресурси" във въздуха, за да гарантира сигурността през целия ден, добави префектурата.

Съгласно официална заповед, дронове, оборудвани с камери, са получили разрешение да заснемат и предават изображения от ситуацията във френската столица.

На 24 октомври между 410 000 и 800 000 души са участвали в протестите, охранявани от около 70 000 служители на силите за сигурност. Тогава обстановката е била по-спокойна и насилието - по-ограничено.

dir.bg