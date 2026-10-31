Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

За периода от 1 до 31 октомври в териториалните води и Изключителните икономически зони на България и Румъния бяха атакувани и поразени общо 9 търговски плавателни съда. Първото нападение бе на 5 октомври срещу товарния кораб ROYAD MAMMADOV, който бе потопен в Изключителната икономическа зона на Румъния. Последният поразен плавателен съд пък бе контейнеровозът CONTSHIP JET, който на 28 октомври бе ударен от надводен морски дрон край нов Калиакра.

На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.

Украинският президент каза, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир.

Очаква се преговорите да се състоят в началото на ноември, каза Зеленски и добави, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

Зеленски, който е на посещение в Истанбул, заяви също, че се е договорил с Ердоган Турция да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, който е подложен на засилени руски удари.

Украинският президент съобщи, че има предвидена среща и с Вселенския патриарх Вартоломей.

През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна. След срещата им Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да положи усилия за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

dir.bg