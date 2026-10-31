Вотът зад граница на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България започна в 20:00 часа българско време днес с отварянето на секцията в Окланд, Нова Зеландия и ще приключи с гласуването на западното крайбрежия на САЩ, където секциите ще затворят в 6:00 часа българско време на 2 ноември, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Българските граждани извън страната ще могат да упражнят правото си на глас на втория тур на изборите в избирателни секции в общо 60 държави.

Сънародниците ни зад граница могат да се информират предварително за адреса на избирателната секция, в която възнамеряват да гласуват на интернет страницата на Министерство на външните работи в рубриката „Избори“. В някои населени места адресите на избирателните секции между първи и втори тур на изборите са променени поради организационни и логистични причини.

Предвид краткия срок между двата тура бюлетините не бяха доставени навреме до три от избирателните секции в Австралия — в Аделаида, Бризбън и Мелбърн 1, припомниха от МВнР. От ведомството посочиха, че своевременно информират Централната избирателна комисия, която с решение е дала указания на съответните секционни избирателни комисии за провеждането на вота.

Всички избирателни секции в Европа са осигурени и готови за провеждането на изборния ден на 1 ноември, допълниха от външното министерство.

От МВнР посочиха, че продължават логистичното обезпечаване на изборния процес във всички секции в САЩ и Канада, включително осигуряването на машините и изборните книжа за безпроблемното протичане на изборния ден.

БТА припомня, че по-рано днес Алина Добрева от Централната избирателна комисия (ЦИК) информира, че машините за гласуване на предстоящия балотаж за избор на президент и вицепрезидент не са пристигнали и няма да пристигнат навреме в избирателните секции в Тенерифе, Монреал 1 и в Атланта. По думите й в секциите в Тенерифе и в Монреал 1 вече има осигурени бюлетини и в тях гласуването ще е на хартия. За Атланта все още се търси начин бюлетини да пристигнат.

БТА