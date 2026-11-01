Григор Димитров допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Това е четвърто поредно поражение за него.

Най-добрият български тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6 пред парагваеца Адолфо Вайехо след 2 часа и 23 минути игра.

Димитров, който получи покана за участие часове преди старта на пресявките, започна мача по отличен начин и поведе с 3:1 гейма. Вайехо, който е номер 56 в света, обаче бързо изравни за 3:3. При 4:4 гейма Григор Димитров имаше пет възможности за нов пробив, но всички те бяха отразени от Вайехо. В последвалия тайбрек парагваецът спечели четири поредни точки след смяната на полетата и го спечели със 7:3 точки

Играта на българина обаче остана на високо ниво във втория сет и той успя да изчака своя момент. Той дойде в десетия гейм, когато пред него се откриха две възможности за пробив, които бяха и първите две в целия сет. Димитров реализира втората от тях и така изравни сетовете.

В решителната трета част силите на 35-годишния българин свършиха, а Вайехо се възползва от това и затвори двубоя след 6:3 гейма.

Във втория и финален кръг на квалификациите Адолфо Вайехо ще играе с италианеца Лоренцо Сонего.

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