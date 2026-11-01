"Нашият протест е мирен, без изключение", призоваха на своя уебсайт организаторите на над 30 демонстрации в цяла Германия вчера. Те заявиха, че екстремизмът няма място сред тях. Но след като предимно младите хора гръмко изразиха своите искания за достъпен начин на живот, все повече радикали се включиха в протестните шествия - и донесоха омраза, насилие и грабежи, пише в. "Билд".

Бяха регистрирани демонстрации в 34 града. Инициативата "Gen Z regelt!" мобилизира хиляди хора в цялата страна. В течение на следобеда обаче демонстрациите в Берлин, Хамбург, Франкфурт и Кьолн значително нараснаха. Защото след мирния старт се появиха все повече участници, склонни към насилие. А с тях - пожари, барикади, нападения срещу полицаи. Във Франкфурт мародери разбиха витрините на магазини - както неотдавна във Франция.

В Берлин протестите при Бранденбургската врата първоначално протекоха мирно. По-късно, на площад "Розенталер", към полицаите и журналистите бяха хвърляни пиратки, пиротехника и дори яйца. По-късно се присъединиха все повече хора, като в крайна сметка полицията съобщи за около 3000 участници.

Полицията определя организатора на протестното шествие от вечерта като принадлежащ към левия спектър. На място бяха и привърженици на пропалестинската сцена, които развяваха палестински знамена.

Според полицията в Хамбург по улиците са излезли около 6700 души. По време на демонстрацията хора, облечени в черно и частично с маски, изтръгнаха огражденията на строителните площадки от закрепванията им и ги хвърлиха на улицата. По-късно те бяха запалени. "Целият Хамбург мрази полицията", крещеше тълпата. Полицаите разпръснаха тълпата и използваха сълзотворен спрей. Пожарът беше потушен с помощта на водомет, а събитието беше прекратено, задържани бяха 120 души.

Във Франкфурт настроението се промени в ранния следобед: от редиците на около 8000 демонстранти към полицаите полетяха пиротехнически средства. В близост до "Констаблервахе" в центъра на града шествието застина, а на мястото пристигна водомет. Непрекъснато се задействаха пиротехнически средства. "Събранието вече не се счита за мирно", заяви полицията през мегафон, преди събитието да бъде прекратено. Според Министерството на вътрешните работи няколко полицаи са били ранени.

Късно вечерта хулигани бяха заловени, докато разбиваха витрините на няколко магазина, сред които парфюмерия и спортен магазин. Ограбен бе и един оръжеен магазин. Един от извършителите беше задържан, като според информация на "Билд" у него са открити две откраднати оръжия.

При протестите във Франкфурт бяха ранени няколко полицаи. В крайна сметка полицаите използваха водомети.

Според полицията демонстрационният поход в Щутгарт с около 3 000 участници е бил спиран няколко пъти, защото са били нарушени изискванията: някои от участниците са били с маски и са хвърляли пиратки, съобщи полицейското управление. В крайна сметка походът се е отклонил от планирания маршрут, като в центъра на града са нанесени щети.

В Кьолн полицията отмени в последния момент протестното шествие поради това, че някои хора бяха с покрити лица и използваха пиротехника. "Демонстрацията ще продължи като стационарен митинг", обясни говорителка на полицията. Вечерта силите за бързо реагиране обградиха около 500 демонстранти на три различни места, тъй като отделни участници са проявили насилие. При това е бил ранен поне един полицай.

В хода на вечерта по-голяма група млади мъже се събра на площада пред катедралата. Непрекъснато към полицията летяха пиротехнически средства.

В Лайпциг полицията очакваше около 6500 участници. След края на демонстрацията са регистрирани случаи на вандализъм. Група от до 200 "размирници" е "направила малко безредици" по пътя си към дома в южната част на града, обясни полицейски говорител. След пристигането на полицията за специални операции групата обаче бързо се е разпръснала. Няколко души са хвърлили пътни знаци на улицата, а спирки на градския транспорт са били потрошени. Освен това на места са били издигнати барикади и са били запалени пиротехнически средства.

Дир.бг