38-годишна жена от село Тъкач се опитала да гласува от името на двамата си родители, които не са присъствали в избирателната секция. За случая е образувано бързо производство за нарушение на изборното законодателство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Шумен.

Сигналът е получен около 13,00 часа днес от служител на Районното управление в Каолиново. На място незабавно е изпратен полицейски екип.

При проверката е установено, че жената е гласувала от името на родителите си, докато е упражнявала собственото си право на глас. Тя прибрала бюлетините в дамската си чанта с намерението по-късно да ги пусне в избирателната урна.

При извършената проверка полицаите открили и иззели бюлетините от чантата й.

Работата по документиране на престъплението по чл. 168 от Наказателния кодекс продължава под ръководството на компетентната прокуратура.

ШУМ.БГ